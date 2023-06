Germania propone adesione di Kiev alla Nato bypassando le regole, ma molti Paesi dicono NO

“Non c’è accordo tra gli alleati sulla proposta della Germania di rimuovere il Map per l’Ucraina, si tratta solo di una proposta”

Lo dicono Fonti Nato al corrente delle discussioni in corso all’interno del Consiglio Atlantico. A proporre l’esenzione per l’Ucraina delle ferree regole per l’adesione all’Alleanza Atlantica, è stato il ministro della Difesa tedesco Pistorius che dopo il muro alzato dagli altri Paesi ha detto che “si tratta di una posizione personale”. Il dibattito sulla proposta è stato avanzato all’informale esteri di Oslo, dal segretario della Nato Stoltenberg, che ha aggiunto che si deve ancora “sviluppare in pieno”.

Si tratta comunque di un dibattito che si aprirà dopo Vilnius dato che, come ha detto lo stesso segretario generale, il tema dell’invito dell’Ucraina ad entrare nella Nato al summit non sarà sul tavolo. Il Piano d’azione per l’adesione (Membership Action Plan, o Map) è il programma che aiuta i Paesi che aspirano ad entrare nella Nato a raggiungere gli standard necessari in termini di qualità delle istituzioni e dello Stato di diritto, e fra i vari parametri c’è che il Paese richiedente non essere in guerra.

È evidente che la rimozione del Map, sottolinea la fonte, permetterebbe agli alleati di andare oltre il linguaggio del summit di Bucarest, nel quale si parlava d’ingresso al termine dell’action plan. Ma alcuni Pesei e non solo la solita Ungheria, anche Finlandia e Svezia, hanno detto no.