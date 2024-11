Germania. Scholz licenzia il ministro Lindner: aveva proposto nuove elezioni nel 2025, ma ora è senza maggioranza

La coalizione del governo di Olaf Scholz è in bilico, l cancelliere ha licenziato il ministro delle finanze Christian Lindner, leader dell’Fdp, che in risposta ha annunciato che tutti i suoi ministri lasceranno il governo di coalizione facendo mancare la maggioranza alla Camera

La cacciata di Lindner è arrivata nella riunione del comitato di coalizione in corso presso la Cancelleria a Berlino, quando il ministro ha proposto al cancelliere tedesco, Olaf Scholz e al ministro dell’Economia Robert Habeck di indire nuove elezioni ad inizio 2025. La risposta del cancelliere alla richiesta avanzata a meno di due ore dall’inizio di un vertice di coalizione che avrebbe dovuto ricomporre la crisi di governo avviata dai liberali è stata drastica con il siluramento.

Il cancelliere ha motivato la decisione con la necessità di “evitare danni al nostro paese”. “Troppe volte ha tradito la mia fiducia”, ha affermato ed ha aggiunto che a metà gennaio chiederà la fiducia in Parlamento. “Scholz non ha la forza di guidare il Paese verso una nuova partenza” ha risposto Lindner dopo l’annuncio ufficiale del suo licenziamento da parte del Kanzler, accusando il cancelliere di aver proceduto ad un “calcolata rottura del governo”, portando il paese “nell’insicurezza”.

Il partito liberale tedesco FDP, dopo il licenziamento del ministro del loro Finanze Christian Lindner, ha annunciato che tutti i suoi ministri lasceranno il governo di coalizione di Olaf Scholz, privando così la Cancelleria della maggioranza alla Camera dei Deputati. “Gli altri ministri dell’FDP” oltre a Lindner, che è anche presidente del partito, ‘hanno annunciato che presenteranno le loro dimissioni al cancelliere e al capo dello Stato’, ha dichiarato alla stampa Christian Dürr, presidente del gruppo parlamentare dell’FDP.

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, resosi conto della fragilità del suo goveno, in conferenza stampa a Berlino ha annunciato che “porrà la questione della fiducia a gennaio 2025”. “Poi i deputati del Bundestag potranno decidere se aprire la strada alle elezioni anticipate”, ha spiegato. Le elezioni potrebbero poi avere luogo a marzo 2025.

La mossa di Lindner è arrivata in una giornata nlla quale Berlino cercava di metabolizzare la vittoria di Donald Trump, che rappresenta per la Germania una nuova enorme sfida. I socialdemocratici e i verdi sono infatti dell’idea che il cambio radicale a Washington imponga ai tre partiti arrivati ai ferri corti di restare in sella, per dotare i tedeschi di un bilancio e difendersi dalle conseguenze (che saranno anche economiche) delle elezioni americane.

I liberali propendevano invece per la linea contraria: proprio il voto degli Usa impone ai tedeschi di cambiare rotta subito, reagendo alla crisi con una stretta sui conti. La crisi però matura da mesi, e il vertice decisivo, in corso dalle 18 in cancelleria, era annunciato. Fin dalle prime battute era trapelato che il leader dei liberali pensava di lasciare il governo senza un accordo sul suo pacchetto per la “Svolta economica”, mentre i ministri della Giustizia e dei Trasporti, pure in quota Fdp, erano contrari e avrebbero spinto per restare. Ma il ministro ha avuto il sostegno del gruppo parlamentare al negoziato di ieri sera, clamorosamente fallito.

Il nodo sul buco del bilancio tedesco ancora da saldare vede fronti contrapposti sulle soluzioni da settimane: Scholz ha tenuto un vertice con l’industria, escludendo i due sodali, Habeck ha proposto un fondo di investimenti, e Lindner voleva tagliare le spese sulle politiche del clima, sul reddito di cittadinanza e i sussidi all’Est, e ridurre le tasse sulle società. Un compromesso sembrava a tutti impossibile, anche perché i socialdemocratici avevano già respinto con decisione il documento del ministro, ritenuto un vero e proprio punto di rottura. I rumors si sono rincorsi per tutta la giornata. Fino al licenziamento eclatante.

Settimane fa una fonte autorevole dell’SPD aveva chiarito che i socialdemocratici avrebbero fatto capire chi detta la linea nella coalizione del Kanzler senza escludere una cacciata dei liberali. È quello che è accaduto. Spd e Verdi potrebbero decidere di andare avanti con un governo di minoranza.