Germania: “Ucraina e Europa stanno esaurendo le scorte di armi. La Ue non ha investito in difesa e ora ci trattano come bambini”

L’Europa e l’Ucraina negli ultimi 30 anni non hanno investito ed ora sono a corto di scorte di armi nei loro magazzini

Lo ha affermato Armin Papperger, amministratore delegato del produttore di armi tedesco Rheinmetall in un’intervista al quotidiano Financial Times. Papperger, ha anche affermato che la sua azienda trarrebbe vantaggio anche se venisse raggiunto un cessate il fuoco in Ucraina, poiché la domanda di armi in Europa rimarrebbe elevata. Secondo Papperger,

“l’Europa è relegata al tavolo dei bambini nei negoziati sull’Ucraina”, il che è il risultato di decenni di sottoinvestimento nella difesa. “Se non investono, se non sono forti, vengono trattati come bambini. Negli ultimi 30 anni gli europei si sono sentiti molto a loro agio nel dire: OK, va bene spendere l’uno per cento” del PIL per la difesa, ha affermato.