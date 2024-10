Già in  Russia i primi 1500 soldati della Corea del Nord  pronti a combattere nella guerra  contro l’Ucraina – Video

Il video sarebbe stato registrato nelle ultime 72 ore nel centro di addestramento di Serhiyiv, nell’estremo oriente russo e mostra soldati in fila che ricevono uniformi dell’esercito russo

La notizia che almeno 1500 soldati nordcoreani sarebbero già in Russia per l’addestramento sono state diffuse oggi da Kiev e dalla Corea del Sud e questo video diffuso su Telegram e rilanciato su X dal profilo del Centro ucraino per le comunicazioni strategiche, sarebbe la conferma.

Sempre secondo le informazioni raccolte dall’intelligence sudcoreana, nelle prossime settimane, Pyongyang dovrebbe inviare altri 11mila uomini per combattere tra le file russe contro l’Ucraina. “È noto che la Corea del Nord ha recentemente deciso di inviare in guerra in Ucraina un totale di 12.000 militari, tra cui quattro brigate di forze speciali”, ha dichiarato il National Intelligence Service (Nis) di Seul. Si tratta del primo dispiegamento su larga scala di forze di terra nordcoreane.

Questa mattina il Nis ha detto che questi soldati attualmente alloggiano nelle basi militari di Vladivostok e in altri siti russi come Ussuriysk, Khabarovsk e Blagoveshchensk, e che probabilmente saranno schierati sui campi di battaglia dopo aver completato l’addestramento di adattamento. Nis ha anche pubblicato sul suo sito web foto satellitari e di altro tipo che mostrano quelli che definisce movimenti di navi della marina russa vicino a un porto nordcoreano e presunti raduni di massa nordcoreani a Ussuriysk e Khabarovsk nell’ultima settimana.

I crescenti legami militari della Corea del Nord con Mosca rappresentano una “significativa minaccia alla sicurezza” non solo della Corea del Sud, ma anche della comunità internazionale, ha dichiarato l’ufficio del presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, spiegando che il crescente sostegno di Pyongyang alla guerra di Mosca in Ucraina è andato “oltre il trasferimento di forniture militari e l’effettivo dispiegamento di truppe”.