Giambruno compagno di Meloni nella bufera, fuorionda choc con la collega a Striscia: “Se ti avessi incontrata prima…”

Il giornalista e conduttore tv, nonché compagno della premier Giorgia Meloni, non è nuovo alle gaffe, ma l’ultima dopo i commenti rivolti a Viviana Guglielmi, conduttrice e collega del programma Il Diario del Giorno, qualche problema potrebbe crearglielo

Andrea Giambruno si è lasciato andare a qualche commento fuori dalle righe immortatato in un fuori onda recuperato da Striscia la Notizia. Nella puntata del 18 ottobre il servizio andato in onda ha mostrato Andrea Giambruno mentre elogiava e si toccava continuamente il ciuffo e convinto di non essere in onda, quindi di non essere ripreso, ha iniziato a commentare le voci sul suo ciuffo e a fare alcuni complimenti alla sua collega Viviana Guglielmi.

“Ma non mi rompessero il ca**o con il mio ciuffo. Già che ce li ho i capelli, sono 42 anni che ce li ho. Poi qui dentro sono tutti pelati. Ma non mi rompete i cog***i. Non mi rompessero il ca**o. Qui c’è gente che bestemmia in onda e con me guardano il capello. Che ca**o vuoi scusa? Non dire ca**ate, tu fatti i ca**i tuoi. Per me l’unico giudizio che conta è quello della Viviana. Ma poi guardate che bello questo blu estoril. Questa bellezza di questo blu estoril. Blu Cina? No si chiama blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo. Blu Cina non ti si addice. Blu Cina è robetta, blu estoril è un livello più alto. Sembri una donna inteligentissima. Ma perché non ti ho conosciuta prima? Dai è incredibile. Oggi sei di buon umore? Ieri mi è dispiaciuto vederti così”.

Purtroppo per lui, Striscia ha trasmesso alcuni fuorionda di Giambruno su Rete4. E uno in particolare quando il giornalista si rivolge alla collega e dice “Ma perché non ti ho conosciuta prima?”, qualche strascico potrebbe averlo.

Rosario Fiorello, questa mattina in collegamento dal ‘glass di cortesia’ di via di Vigna Stelluti, quartiere di Roma Nord, che lo ospiterà fino al trasloco nel nuovo spazio del Foro Italico del 6 novembre, giorno del ritorno in diretta su Rai2 del programma mattutino, ha aperto la puntata proprio con una finta telefonato alla Meloni: “Giorgia, sei un po’ arrabbiata ancora per il servizio di ‘Striscia’ di ieri? Ma ti posso dire? Ormai si divorzia in 24 ore”.