Giappone applica sanzioni Ue a Russia ma protesta per le contro sanzioni di Mosca ai magnati nipponici in risposta

Il governo giapponese ha protestato oggi contro le sanzioni che Mosca per ritorsione ha imposto ad alcuni uomini d’affari giapponesi di aziende come Toyota e Rakuten, a cui è stato vietato l’ingresso in territorio russo per aver sostenuto l’Ucraina

Lo ha dichiarato il portavoce dell’esecutivo, Yoshimasa Hayashi, in una conferenza stampa: “Non potremo mai accettare le misure che la Russia ha annunciato questa volta, in quanto ostacolano le corrette attività delle aziende giapponesi. La Russia sostiene che si tratta di una contromisura alle sanzioni applicate dal Giappone, ma tutte le sanzioni che abbiamo applicato derivano dalla chiara violazione del diritto internazionale con l’invasione dell’Ucraina.

Yoshimasa Hayashi, ha aggiunto che per questo motivo, Tokyo “ha trasmesso la sua protesta alla Russia” attraverso i canali diplomatici e “continuerà a fare sforzi per la protezione dei cittadini e delle imprese giapponesi in Russia”, ha detto ancora il portavoce del governo nipponico.

Il Giappone più che protestare doveva stare attento a ciò che il ministero degli Esteri russo aveva annunciato il giorno prima sul divieto a tempo indeterminato di ingresso nel Paese per 13 cittadini giapponesi legati a società e istituzioni coinvolte negli aiuti alla ricostruzione dell’Ucraina. Mosca ha dichiarato che la decisione fa parte della ritorsione contro il governo giapponese per le sanzioni imposte alla Russia per la sua “operazione militare speciale”.