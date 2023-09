Giarratana. Autobotte della Forestale si ribalta: muore operaia 55enne, feriti 6 colleghi

Tragedia nel pomeriggio di oggi: Marinella Sigona operaia della Forestale è deceduta in un incidente stradale sul lavoro



L’incidente stradale si è verificato sulla strada statale 194 al chilometro 64+300 in territorio di Giarratana. La vittima è Marinella Sigona di 55 anni originaria di Giarratana,. Secondo una prima ricostruzione la donna era a bordo di un mezzo antincendio, una “mille litri”, come viene chiamato in gergo il tipo di autobotte, assieme ad altri sei colleghi della Forestale. Il gruppo stava rientrando da Monterosso dopo avere lavorato allo spegnimento di un incendio in collaborazione con i Vigili del fuoco, quando, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo che prima è finito fuoristrada e poi si è ribaltato schiacciando la cabina di guida.

Nel micidiale impatto, la 55enne è deceduta sul colpo, mentre gli altri sei occupanti del mezzo sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita e sono stati trasferiti negli ospedali di Modica e Ragusa. Sul posto oltre i vigili del fuoco, sono arrivati i carabinieri delle stazioni di Giarratana e Monterosso per i rilievi.