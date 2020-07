Giarre (CT). Furgone travolge scooter, muore il 21enne alla guida: inutile l’intervento dell’elisoccorso

Un incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri, un giovane su uno scooter è morto a seguito di uno scontro con un furgone

È accaduto poco prima delle 16,30, sul corso Sicilia in prossimità dell’incrocio con la via Crispi a Giarre, nel catanese. La vittima è il 21enne, Salvo Cosentino, originario di Riposto.

Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida di uno scooter Honda SH 150 e si si accingeva ad uscire da via Crispi per immettersi nell’incrocio di corso Sicilia, quando, per cause in corso di accertamento si è scontrato un furgone Fiat Iveco. Nel violento impatto il 21enne è stato scaraventato, prima su una Lancia Y posteggiata sul ciglio della strada, per poi rimbalzare all’interno di un’area a verde comunale, dove ha battuto la testa contro lo spigolo di una fontanella in pietra lavica.



Lo scooter invece è rimasto schiacciato tra il furgone ed un camion per il trasporto del ferro da rottamare, che era parcheggiato sul ciglio della strada (foto).

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, che a causa la gravità delle ferite della vittima hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che pochi minuti dopo, è atterrato nella vicina elipista dello stadio di atletica leggera di viale Sturzo. Purtroppo nonostante i tentativi dei sanitari il giovane è deceduto.

I rilievi, sono stati eseguiti prima battuta dai carabinieri della locale Compagnia e poi gli agenti della polizia locale che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.