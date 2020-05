Gibellina (TP). 42Enne non ottiene casa popolare e punisce il sindaco dando fuoco alla sua auto: arrestato

Sarebbe un 42enne il piromane che ha appiccato il fuoco all’auto del sindaco di Gibellina, perché non aveva ottenuto la casa popolare

L’incendio doloso avvenne lo scorso 4 aprile nel cortile interno della casa del sindaco di Gibellina nel trapanese. In fiamme andò l’auto del primo cittadino e i carabinieri avviarono subito le indagini che hanno portato dopo poco più di un mese all’identificazione del presunto autore del rogo, ed al suo arresto.

In manette questa mattina è finito Antonino Bivona, 42 anni, che diede fuoco all’auto del sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, per non avere ottenuto l’assegnazione di una casa popolare. Queste almeno le conclusione dei carabinieri di Castelvetrano, al termine di un’indagine diretta dalla Procura di Sciacca.

Nell’incendio oltre alla Nissan Qashqai del sindaco di Gibellina, andata distrutta, danneggiata anche l’auto della moglie di Sutera. Bivona subito dopo l’arresto è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Sciacca.