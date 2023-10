Giordania cancella summit a 4 con Biden su Gaza: summit inutile se non si parla di stop a guerra

La Giordania cancella il summit a 4 su Gaza e il futuro dei palestinesi e anche la visita con il presidente Usa Joe Biden, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas), in programma oggi ad Amman

Lo rende noto il ministero degli Esteri giordano, citato da alcuni media Usa. l summit a quattro in Giordania con il presidente americano Joe Biden, il leader palestinese Abu Mazen e quello egiziano Abdel Fattah al Sisi su Gaza “è stato cancellato perché non serve parlare di qualsiasi altra cosa che non sia fermare la guerra”: lo afferma il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi, citato dai media arabi.

Dopo essersi consultato con il re Abdullah II di Giordania e alla luce dei giorni di lutto annunciati dal presidente dell’Autorità palestinese Mahmud Abbas, Biden rinvierà il suo viaggio in Giordania”. Lo rende noto la Casa Bianca, aggiungendo che il presidente Usa “non vede l’ora di potersi consultare presto di persona con questi leader e ha concordato di rimanere regolarmente e direttamente impegnato con ciascuno di loro nei prossimi giorni”.