Giorgia, l’opposizione protesta a Tbilisi contro i risultati delle elezioni parlamentari: 16 arresti

L’opposizione georgiana continua a protestare contro i risultati delle elezioni parlamentari nella capitale Tbilisi, la polizia è intervenuta per disperdere la folla ed ha arrestato 16 persone

Lo ha riferito il ministero dell’Interno della repubblica ala Tass. Di loro, tre sono stati rilasciati dopo essere stati riconosciuti. Domenica si è svolta inizialmente una protesta davanti al palazzo del parlamento a Tbilisi, con membri della Coalizione per il Cambiamento che hanno marciato verso il palazzo del parlamento e poi hanno deciso di fermarsi in viale Chavchavadze e bloccare la strada utilizzando bus navetta.

Decine di manifestanti hanno trascorso la notte in tende allestite lungo la carreggiata ed hanno costruito barricate fatte di sacchi della spazzatura e sacchi di materiali da costruzione davanti all’edificio dell’Università statale di Tbilisi.. Le forze dell’ordine martedì mattina sono intervenuti per disperdere i partecipanti che sono stati evacuati da Chavchavadze Avenue, dove manifestavano da due giorni. La polizia ha usato nuovamente la forza dopo che i manifestanti si sono spostati in Melikishvili Avenue e sedici persone sono state arrestate, tre dei quali sono stati rilasciati dopo il riconoscimento. Lo ha dichiarato il ministro degli Interni georgiano.