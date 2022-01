Giorgio Chellini difensore della Juve è positivo al Covid dopo 3 dosi di vaccino e dice: “vacciniamoci tutti”

Giorgio Chellini dopo avere fatto tre dosi del vaccino anti covid è risultato positivo al Covid: lo ha reso noto la dirigenza della Juventus

Giorgio Chellini, 37enne difensore toscano della Juventus, dopo 3 dosi di vaccino è risultato positivo al Covid. La notizia è stata resa pubblica nella giornata di ieri dalla stessa società sportiva, poche ore dopo che il calciatore era tornato ad allenarsi al centro sportivo della Juventus nella prima seduta dopo le vacanze. Fortunatamente però il 37enne era da solo e non con il resto del gruppo, dato che era già in isolamento per un contatto con un positivo.

Chiellini, come da lui stesso annunciato su Twitter con tanto di foto, ha ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid il 2 dicembre scorso: “Questa mattina ho ricevuto la terza dose del vaccino anti Covid19. Proprio grazie al vaccino e ai dispositivi di protezione personale, stiamo lottando per tornare alla normalità. Facciamo tutti la nostra parte, vacciniamoci per noi stessi e per tutelare le persone più fragili”.





Il caso Chiellini non è una novità, molti personaggi noti in questi giorni stanno risultando positivi dopo la terza dose, tra i quali Fedez e Chiara Ferragni, una delle coppie più note dello “showbiz”, sempre in prima fila nel promuovere le vaccinazioni per combattere il virus, che a metà dicembre avevano ricevuto la terza dose e nonostante la quale, dopo un tampone molecolare eseguito a Santo Stefano sono risultati entrambi positivi asintomatici.

Anche il cantautore Giuseppe Povia, il 12 dicembre scorso, ha dichiarato di avere contratto al virus, ma è asintomatico: “Sono positivo con carica bassa, sto bene”, ma al contrario dei suoi “colleghi”, non ha fatto nessuna dose del vaccino, anzi, è noto per essersi esposto per le sue posizioni contro il vaccino. La notizia è stata resa nota dallo stesso cantautore sul sito Genova24, annunciando di aver contratto il Covid-19 e di essere quindi impossibilitato a partecipare a un evento contro il green pass a Genova.