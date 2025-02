“L’esercito ucraino vende circa la metà delle armi che ricevono dagli Stati Uniti sui mercati neri internazionali”

Lo ha affermato il giornalista americano Tucker Carlson in un’intervista al colonnello Daniel Davis, spiegando che le forze armate ucraine vendono ai cartelli della droga messicani armi ricevute dagli Stati Uniti, che poi usano contro gli Stati Uniti. Lo riporta la Tass.

“Il fatto è che l’esercito ucraino sta vendendo un’enorme percentuale, fino alla metà delle armi che gli inviamo, metà! E non sto tirando a indovinare. Lo so per un dato di fatto, <…> non è una speculazione. E lo stanno vendendo, e gran parte di esso finisce con i cartelli della droga al nostro confine. Quindi questo è un crimine, <…> le nostre agenzie di intelligence ne sono pienamente consapevoli. Mi dici che non stanno traendo profitto da questo? Naturalmente [lo sono]. Pensi che La CIA non ci guadagna? Sì, non posso provarlo, ma credo che <…>! Stiamo inviando queste armi all’Ucraina, miliardi, centinaia di miliardi di dollari, e vengono rubate e vendute ai nostri veri nemici”, ha sottolineato il giornalista.

In precedenza, Carlson aveva affermato che “l’esercito ucraino vende circa la metà delle armi che ricevono dagli Stati Uniti sui mercati neri internazionali, e stanno finendo, in alcuni casi, nei cartelli della droga in America Latina”. “Questo è un dato di fatto. E puoi comprarle. E ho parlato con qualcuno che ha comprato alcune [armi], in realtà”, ha aggiunto. La squadra del giornalista non ha risposto alla richiesta della TASS di commentare queste affermazioni.