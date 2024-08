Giovane 19enne  di Vittoria muore in un incidente stradale mentre è in vacanza

Si trovava in vacanza con il fidanzato e con alcuni amici ed è morta in un incidente tra la moto su cui viaggiava e un autobus

L’incidente stradale si è verificato a Rodi, una delle più note isole della Grecia. La vittima è Nicole Lorefice di 19 anni, di Vittoria in provincia di Ragusa, dove lavorava come estetista. La giovane si trovava a Rodi per trascorrere le ferie insieme al fidanzato ed alcuni amici, ma quello che dove essere un momento di felicità si è trasformato in tragedia.

Secondo quanto ricostruiti, la 19enne era su una moto con il fidanzato, quando , per cause in corso di accertamento da parte della polizia greca, si è scontrata con autobus. L’impatto è stato molto violento e la Nicole è rimasta gravemente ferita. Subito soccorsa è stata trasportata in ospedale, dove i medici non sono risusciti a salvarle la vita. Ferito anche il fidanzato, anch’egli ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Il corpo della giovane è stato trasportato nell’obitorio dell’ospedale in attesa del via libera della magistratura greca. I familiari della giovane sono già partiti alla volta dell’isola dell’Egeo e seguiranno personalmente, con l’aiuto del Consolato, le procedure per il rimpatrio della salma. Poi sarà scelta la data per i funerali.