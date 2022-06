Giovane 19enne uccide il padre e fa a pezzi il cadavere, poi chiama i carabinieri: arrestato

Uccide il padre con un coltello, fa a pezzi il cadavere, poi chiama i carabinieri e confessa

La tragedia si è consumata intorno alle 9 della mattina di ieri domenica 12 giugno, in via Saint Denis 9, a Sesto San Giovanni, cittadina dell’hinterland milanese. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato lo stesso Gianluca Loprete a chiamare il 112: “Venite, gli ho dato una coltellata”. Sul posto sono arrivati i carabinieri che sono entrati in casa ed hanno trovato il 19enne sotto shock e il cadavere del padre, Antonio Loprete, 57 anni, direttore di banca, fatto a pezzi in camera da letto. Sembra che il ragazzo abbia problemi psichiatrici alle spalle da molto tempo, i vicini di casa lo hanno descritto come “un ragazzo con qualche difficoltà”.

Secondo i carabinieri del nucleo investigativo di Milano e della compagnia di Sesto San Giovanni arrivati insieme al medico legale, il giovane avrebbe ucciso il padre con un coltello e poi ha fatto a pezzi il cadavere.

Gianluca Loprete è stato arrestato per l’omicidio di suo padre, Antonio Loprete. Il giovane ha abbandonato gli studi e pare soffra di problemi psichici, in conseguenza dei quali era in cura al Cps (Centro psico sociale) di Sesto San Giovanni. Mentre il padre Antonio Loprete era un direttore di banca, un bocconiano laureato nell’università economica per eccellenza di Milano con 110 e lode. Era separato dalla moglie, di origine ecuadoriana, andata a vivere a Bolzano.