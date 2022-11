Giovane veterinaria di 25 anni muore schiacciata dalla mucca che stava visitando

La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi all’interno di un allevamento di bovini. Per la giovane donna, subito soccorsa, non c’è stato nulla da fare

È accaduto intorno alle 9,45 di oggi 3 novembre, in un allevamento di bovini a Custoza, frazione di Sommacampagna, in provincia di Verona. La vittima è Chiara Santoli, veterinaria di 25 anni, libera professionista in affiancamento a veterinario libero professionista esperto. Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava visitando una mucca, quando, per cause al momento in corso d’accertamento da parte dei tecnici dello Spisal, l’ispettorato del lavoro, e dei carabinieri della stazione locale, è rimasta schiacciata dall’animale ed è morta sul colpo per trauma da schiacciamento.

Sul posto è arrivato il personale del Suem 118 con un’ambulanza e l’elicottero, ma purtroppo, i tentativi di rianimare la veterinaria tramite le manovre salvavita, sono risultato inutili . Le informazioni sulla dinamica dell’incidente sono ancora frammentarie e sono tut’ora in corso le verifiche da parte delle forze dell’ordine, che stamattina, hanno eseguito i rilievi sul luogo dell’incidente. La prima chiamata ai servizi di emergenza sarebbe arrivata intorno alle dieci.

Chiara Santoli, originaria di Rovereto, aveva solo 25 anni e si era laureata alla facoltà di medicina e veterinaria dell’Università di Padova.