Gli 007 russi hanno bloccato esplosivi per attentati terroristici provenienti via posta da Italia e Germania

Il Servizio federale russo per la sicurezza (Fsb) ha riferito di avere bloccato a San Pietroburgo un canale per la fornitura di esplosivi e detonatori elettrici per attacchi terroristici che arrivavano . dall’Italia e dalla Germania

Lo riferisce l’agenzia di stampa russa Tass. “Il Servizio di sicurezza federale ha identificato e bloccato un canale a San Pietroburgo per la consegna di esplosivi e detonatori elettrici in Russia allo scopo di commettere una serie di atti terroristici”, ha fatto sapere l’Fsb alla Tass, aggiungendo che “queste armi terroristiche sono state trasportate in diversi invii postali (pacchi) a tappe dall’Italia e dalla Germania e sono state nascoste nelle cavità dei pezzi di ricambio delle automobili”.

L’Fsb ha aggiunto che, per identificare gli organizzatori e i complici dei sabotaggi e degli atti terroristici pianificati, le agenzie di sicurezza, nell’ambito della loro cooperazione nella lotta contro il terrorismo internazionale, hanno interpellato i servizi speciali europei competenti. “Ad oggi, queste richieste sono rimaste senza risposta”, afferma l’Fsb citato dalla Tass.

Il Servizio federale di sicurezza ha aperto un procedimento penale sul ritrovamento di esplosivi sulla base di un reato ai sensi dell’articolo 226.1 del codice penale russo (“Contrabbando di esplosivi”).