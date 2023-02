Gli aiuti militari USA all’Ucraina hanno superato i costi dell’Afghanistan: “confermata” guerra per procura a Mosca

46,6 miliardi di dollari senza considerare gli altri 5 miliardi in armi: agli USA la guerra in Ucraina anti-russa costa più dell’Afghanistan

La maggior parte degli aiuti militari all’Ucrina arrivano dagli Stati Uniti, ma quanto costa a Washington la guerra per procura contro la Russia? Il Congresso ha stanziato più di 112 miliardi di dollari nel 2022, riporta la BBC, e dall’inizio della guerra al 15 gennaio 2023, sono ben 46,6 miliardi di dollari l’ammontare dei soli aiuti finanziari per scopi militari arrivati a Kiev per combattere contro Mosca. A questa cifra andrebbero aggiunte anche le armi e attrezzature fornite dagli USA, per un valore di oltre 5 miliardi di dollari.



Una guerra quindi discretamente costa dunque, quella degli USA contro la Russia, che pur non combattuta direttamente pesa già sulle tasche dei contribuenti americani più di quanto costava l’Afghanistan, ad esempio.

Se si calcolano i costi medi annuali delle guerre precedenti in cui sono stati coinvolti gli Stati Uniti, si può infatti notare la vera entità della spesa per gli aiuti dell’Ucraina del paese. Come mostra l’infografica ad inizio articolo infatti, i finanziamenti all’Ucraina hanno già superato la spesa militare annuale degli Stati Uniti nella guerra in Afghanistan combattuta direttamente da Washington dal 2001 al 2010.

I costi militari statunitensi per l’Ucraina restano certamente ancora minori rispetto a quanto speso nella guerra del Vietnam, nella guerra in Iraq e nella guerra di Corea – secondo ai calcoli del Kiel Institute for the World Economy come parte del suo Ukraine Support Tracker – ma resta certamente chiaro il fatto che Washington non può negare che questa – data la rilevanza economica -, come già affermato da Mosca in numerose occasioni, non sia altro che una guerra per procura contro la Russia. Una guerra rischiosa oltretutto, perché il rischio del conflitto diretto si fa ogni giorno più vicino.

Anche per questo negli Stati Uniti, le critiche all’entità degli aiuti militari all’Ucraina è da mesi che tengono banco tra le file dei repubblicani, con l’ex presidente Donald Trump che ha spesso criticato l’approccio dell’attuale presidente Joe Biden al conflitto ucraino, che pare non prevedere un punto d’arrivo, ma puntare solo all’escalation ed al prolungarsi del conflitto.