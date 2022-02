Gli chiedono il green pass per entrare nel Comune: 50enne sale sull’auto e sfonda l’ingresso. Fermato dalla polizia locale

Si rifiuta di esibire il green pass, sale in auto e a folle velocità sfonda l’ingresso del Comune: la polizia locale lo ferma

È accaduto nella mattinata di oggi, a San Severo, comune in provincia di Foggia. Il protagonista di questa folle vicenda è un uomo di 50 anni evidentemente “allergico” al green pass. Secondo quanto raccontato dai presenti, l’uomo, si è presentato all’ingresso del Comune di San Severo per entrare, ma il responsabile dei controlli ha chiesto come da norma di mostrare il lascia passare, che però l’uomo non aveva. Il 50enne ha quindi tentato di intrufolarsi nei locali, forzando il controllo, ma è stato prontamente bloccato e invitato ad uscire.

Ne è nata un’accesa discussione con i vigilantes che non ha portato a nulla, così l’uomo in preda ad una sorta di follia, è salito sulla sua auto e si è lanciato a tutta velocità contro l’ingresso di Palazzo Celestini, andando a schiantasi contro una Fiat Panda del Comune che era parcheggiato nell’androne.

A quel punto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che lo hanno bloccato e condotto negli uffici per l’identificazione e le attività di rito. Sul posto è arrivata anche la polizia di Stato, intervenuta per riportare la calma.