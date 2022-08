Gli scivola il telefono e tenta di recuperarlo: 30enne cade in dirupo facendo un volo di 70 metri. Muore sul colpo

Un 30enne è morto durante un’escursione in montagna insieme alla sua fidanzata: è scivolato in un dirupo nel tentativo di recuperare il cellulare caduto nel burrone

È accaduto poco prima delle 14 di oggi 20 agosto a Rotzo nell’Altopiano di Asiago, che si trova sulle Prealpi Vicentine, a cavallo tra la parte settentrionale della provincia di Vicenza e la parte sudorientale della provincia autonoma di Trento. La vittima è Andrea Mazzetto di 30 anni residente a Rovigo.

Secondo una prima ricostruzione, Mazzetto insieme alla fidanzata, avevano lasciato l’auto nel parcheggio e si apprestavano ad affrontare un’escursione sull’Altopiano di Asiago, precisamente sopra l’abitato di Rotzo, quando al 30enne è caduto il cellulare di mano. Il giovane istintivamente ha tentato di recuperarlo, ma è caduto nel dirupo facendo un volo di 70 metri che non gli ha lasciato scampo.

A lanciare l’allarme è stata la fidanzata in preda alla disperazione ed in breve sul luogo dell’incidente sono arrivati uomini e mezzi via terra e via aria, vigili del fuoco, volontari del Soccorso alpino e il Suem 118, oltre a due gli elicotteri, uno dei pompieri partito da Venezia, e un’altro del Suem.

Nel primo pomeriggio c’è stato il ritrovamento del corpo senza vita del 30enne, che è stato recuperato dall’Elicottero Drago 59 dei vigili del Fuoco. Sul posto anche i carabinieri, i vigili del fuoco di Asiago e il personale del 118.