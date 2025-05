Gli Stati Uniti “spaccano” il G7 Canada: No a “maggiore sostegno” all’Ucraina e a definire “illegale” la guerra della Russia

Gli Stati Uniti nella dichiarazione finale del G7, in fase di elaborazione da parte dei ministri delle Finanze in Canada, si oppongono “all’ulteriore sostegno” all’Ucraina nella del G7 ed è anche riluttante nell’inserire nel testo la definizione “illegale” della guerra della Russia contro l’Ucraina

Lo scrive Politico che riporta quanto hanno riferito due funzionari coinvolti nei negoziati. Sembrerebbe una questione di sfumature diplomatiche, ma di fatto se gli Stati Uniti chiedono di rimuovere l’espressione “maggiore sostegno” a Kiev dalla bozza del comunicato finale del G7, e sono contrari a definire “illegale” la guerra della Russia contro l’Ucraina, si tratta di un chiaro segnale che qualcosa si è incrinato nel fronte occidentale.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Politico, a mettersi di traverso sarebbe stato il Tesoro americano. Una scelta che suona come il riflesso diretto delle tensioni interne alla Casa Bianca, con l’opinione pubblica e il Congresso sempre meno compatti sulla necessità di sostenere Kiev a oltranza.

Per gli alleati europei sarebbe la conferma che Stati Uniti si stanno smarcando sempre più dalle loro posizioni. A ciò va aggiunto che il ministro degli Esteri Marco Rubio alla Camera, si è rifiutato di definire Putin criminale di guerra. Il rischio è che il G7, nato come simbolo di coesione e guida, si trasformi in un soggetto senza peso politico, proprio perché incapace di formulare un pensiero univoco forte. esattamente ciò in cui sperava Putin.

Per le cancellerie europee sarebbe una disfatta, la linea dura contro Mosca, si scontra con la posizione defilata di Washington, il tutto mentre la Russia, continua a colpire duramente in Ucraina,come dimostra l’attacco su un poligono di tiro a Sumy dove sono morti 70 soldati ucraini.

È evidente che gli Stati Uniti non vogliano più scontrarsi con la Russia, evitando anche di definire “illegale” la guerra e questo anche perché temono che ogni parola troppo netta possa trasformarsi in un impegno politico, che poi sarà difficile sostenere concretamente.

Redazione Fatti & Avvenimenti www.facebook.com/fattieavvenimentisicilia/

Pubblicità