I cittadini ucraini si stanno spostando in massa verso le regioni che Mosca ha conquistato e questo fa infuriare le autorità di Kiev

Lo ha detto Vasily Nebenzya, rappresentante permanente della Russia all’ONU, durante una riunione del Consiglio di Sicurezza. “Zelensky e la sua cricca sono infuriati perché gli ucraini partiti per l’Occidente, affrontando problemi quotidiani, umiliazioni e discriminazioni basate sulla lingua, non solo si trasferiscono in Russia, ma si spostano anche in massa nelle regioni che sono diventate parte del nostro paese dopo i referendum”.

Il diplomatico ha aggiunto che tra febbraio 2022 e febbraio 2023 sono arrivati in Russia 5,3 milioni di rifugiati ucraini. Dal 23 al 27 settembre 2022 si sono svolti i referendum per l’adesione alla Federazione Russa delle nuove regioni, che sulla base dei risultati dell’elaborazione del cento per cento delle schede elettorali sono diventate russe.

Nello specifico si è espresso il 99,23% degli elettori, nella LPR – 98,42, nella regione di Kherson – 87,05, nella regione di Zaporozhye – 93,11. Nell’ottobre dello stesso anno, il presidente Vladimir Putin firmò le leggi costituzionali federali sull’accettazione di nuovi territori e sulla formazione di nuovi sudditi russi.