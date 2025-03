Gli Usa oltre alle armi hanno sospeso all’Ucraina anche la condivisione dell’intelligence

Gli Usa hanno interrotto la condivisione di informazioni di intelligence con Kiev in una mossa che potrebbe seriamente ostacolare la capacità dell’esercito ucraino di colpire le forze russe

Lo scrive il Financial Times citando funzionari a conoscenza della questione. Il passo segue la decisione presa lunedì dall’amministrazione Trump di sospendere le consegne di aiuti militari a Kiev e arriva dopo una drammatica rottura delle relazioni tra il presidente americano e Volodymyr Zelensky. La cooperazione dell’intelligence statunitense è stata essenziale per la capacità dell’Ucraina di identificare e colpire obiettivi militari russi.

Anche il capo della Cia, John Ratcliffe, ha confermato che gli Usa hanno sospeso le forniture di armi e la condivisione dell’intelligence a Kiev, dopo il disastroso incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky nello studio Ovale.

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Mike Waltz, in un’intervista con Fox News ha detto che “Il presidente Usa Donald Trump prenderà in considerazione la possibilità di ripristinare gli aiuti all’Ucraina se verranno avviati colloqui di pace e adottate misure volte a rafforzare la fiducia”.

Waltz ha spiegato: “Penso che se riusciamo a definire queste negoziazioni e ad andare avanti verso queste negoziazioni, e in effetti, a mettere sul tavolo alcune misure di rafforzamento della fiducia, allora il presidente prenderà seriamente in considerazione la possibilità di revocare questa pausa “.