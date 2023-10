Governo approva i “Pignoramenti facili”:  prelievi dai conti correnti dei debitori anche in mancanza di titolo esecutivo

Pignoramenti semplificati con prelievi sui conti correnti dei debitori anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti

Il ministero della giustizia guidato da Carlo Nordio, comunica agli italiani che è entrata in vigore la convenzione tra il ministero della giustizia e l’Agenzia dell’entrate che apre le porte delle banche dati fiscali agli ufficiali giudiziari per la ricerca di beni e liquidità per procedere ai pignoramenti.

La convenzione, si legge nella nota del Ministero, “consente l’accesso autonomo degli ufficiali giudiziari alle banche dati dell’Agenzia, utili ai fini della ricerca telematica di beni con titolo esecutivo da pignorare su richiesta di creditore o da sottoporre a procedura concorsuale da parte del curatore della liquidazione giudiziale”.Gli accessi sono quelli regolamentati dall’articolo 492 bis del codice di procedura civile, ricerca e modalità dei beni da pignorare, che è intervenuto sulla procedura di accesso alle banche dati.

Con le nuove regole si consente direttamente al creditore di rivolgersi all’ufficiale giudiziario per avviare la ricerca delle informazioni sulla situazione patrimoniale del debitore. La ricerca dei beni pignorabili è ora più capillare potendosi avvalere delle informazioni presenti nelle banche dati fiscali. “Il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione sociale, per il tramite della sua Direzione generale per i servizi informativi automatizzati, ha completato il processo di connessione alle banche dati di Agenzia delle entrate da parte di tutti gli uffici Nep (Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti) che possono ora accedere direttamente e reperire agevolmente i dati sui beni da sottoporre a esecuzione forzata o a procedure concorsuali”, spiega la nota.

Di fatto una volta trovati i beni si può procedere a esecuzione forzata e a procedure concorsuali. Una mole di informazioni in più dovuta all’interoperabilità delle banche dati e anche una procedura più rapida per la raccolta del materiale patrimoniale e reddituale su cui potrà agire il giudice per il recupero del credito.

Al momento l’utilizzo è ai fini di giustizia del codice di procedura civile e delle normative a esso collegato, ma nell’ottica della riforma della riscossione, è un test di prova di quel principio contenuto nella legge delega di riforma fiscale di maggiore capillarità di acquisizione delle informazioni sui creditori fino all’accesso dei conti correnti per poi procedere alle procedure esecutive anche in ambito della riscossione.

L’accesso riguarda anche le informazioni finanziarie e dei conti correnti contenute nell’Archivio rapporti finanziari dell’Agenzia e alimentato dai flussi informativi delle banche. Nella convenzione si specifica che “La disposizione si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali”.

L’utilizzo è possibile per la ricostruzione patrimoniale e il recupero credito nell’ambito di procedure concorsuali di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti.