GP Messico. Trionfo Ferrari: vince Carlos Sainz, terzo Charles Leclerc

“È stata una gara difficile perché dovevamo gestire al meglio le temperature. Ho fatto la miglior gara possibile ed il terzo posto e’ stato il miglior piazzamento possibile per me. Ad ogni modo e’ stato un buon weekend per il team, ogni punto conta per il titolo Costruttori e la Ferrari sta andando bene”

Questo il commento di Carlos Sainz a caldo, che ha aggiunto: “Il team sta lavorando molto bene, da alcune gare siamo tornati al nostro livello. Speriamo di continuare in questa direzione”. Il ferrarista ha dominato e vinto il Gp del Messico seguito da Lando Norris. Terzo posto per la seconda Ferrari di Charles Leclerc, autore anche del miglior tempo, che quindi conquista un ulteriore punto. In quarta e quinta posizione le Mercedes di Hamilton e Russell. Solo sesto il campione del mondo Verstappen che ha avuto ben 20 secondi di penalità per una scorrettezza nella lotta con Norris. Settima la Haas di Magnuessen, ottavo Oscar Piastri (McLaren), nona l’altra Haas di Hulkenberg, decimo Gasly.

“È incredibile vedere questo pubblico, ho sentito il suo supporto per tutto il weekend. Volevo questa vittoria, ne avevo bisogno, volevo un’ultima vittoria prima di andare via dalla Ferrari e ci sono riuscito”, ha commentato Charles Leclerc.”Ora restano quattro gare, voglio godermele il più possibile. Il sorpasso su Verstappen? Non l’ho preparato, ero infastidito dalla partenza, volevo sorprenderlo, ero un po’ indietro e non avevo nulla da perdere. Ero molto sicuro di superarlo. Se avessi dovuto scegliere un luogo per vincere non avrei potuto scegliere di meglio del Messico”, ha concluso il pilota della Ferrari.