Gran Bretagna accusa la Cina: ha fornito aiuti militari letali alla Russia e abbiamo le prove

La Gran Bretagna ha accusato la Cina di fornire o di prepararsi a fornire alla Russia aiuti militari letali da impiegare nella sua guerra contro l’Ucraina e di avere le prove

Lo ha detto oggi, mercoledì, il ministro della Difesa britannico Grant Shapps, assicurando che l’intelligence militare del Regno Unito e quella statunitense ne hanno le prove, che però finora non sono state prodotte pubblicamente. “Penso che sia uno sviluppo significativo”, ha affermato, “dovremmo essere preoccupati perché nei primi giorni di questa guerra la Cina vorrebbe presentarsi come un’influenza moderatrice sul presidente russo Vladimir Putin”, ha aggiunto.Il mese scorso l’ambasciata cinese negli Stati Uniti ha dichiarato di non aver fornito armi, aggiungendo di non essere “un produttore o una parte coinvolta nella crisi ucraina”.