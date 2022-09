Gran Bretagna. Liz Truss è la nuova premier: prende il posto di Boris Johnson

Liz Truss è stata eletta alla guida dei Tory battendo lo sfidante Rishi Sunak con il 57,4% contro il 42,6%. L’attuale ministro degli Esteri britannico volerà domani a Balmoral dalla regina per assumere l’incarico di premier e succedere a Boris Johnson. E’ la terza donna in Inghilterra ad accedere a questo ruolo, prima di lei solo Margaret Thatcher e Theresa May erano state chiamate a Downing Street.

La neo premier britannica promette di continuare la linea dura contro Mosca in continuità col predecessore Boris Johnson e dalla Russia i primi commenti sono sprezzanti. L’agenzia Ria Novosti le ha dedicato un pezzo di analisi intitolato “Una catastrofe per il Paese. La Gran Bretagna ha un nuovo primo ministro”. “L’impulsiva Truss, – continua l’articolo – che ha sempre sognato di diventare la seconda Margaret Thatcher, ha guidato il dibattito pre-elettorale in modo estremamente aggressivo. In particolare, ha dichiarato la propria disponibilità all’uso di armi nucleari”.