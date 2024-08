Grave incidente stradale sulla statale 115: 4 i feriti, uno trasportato elisoccorso

Sono tre i mezzi coinvolti in un grave incidente stradale nei pressi di Sciacca nel quale quattro persone sono rimaste ferite, una in maniera grave

E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi sulla statale 115, nei pressi dello svincolo per San Giorgio, in territorio di Sciacca, in provincia di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, una Mercedes, una Mini Cooper e una Ford, per cause in corso di accertamento si sono scontrate, nell’impatto, quattro passeggeri di due dei veicoli coinvolti sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 e per uno dei feriti è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato sulla strada ed ha trasportato il ferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Gli altri tre feriti sono stati trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, Le loro condizioni non sarebbero gravi.

I rilievi per stabilire la dinamica sono stati eseguiti dai carabinieri, mentre i vigili del fuoco si sono occupati della rimozione dei mezzi.