Grave incidente sulla Palermo-Mazara, 48enne travolto da un’auto mentre attraversa a piedi la carreggiata

Un tragico incidente si è verificato nella notte, un uomo ha attraversato la carreggiata dell’A29 ed è stato travolto da un’auto in transito: gravi le sue condizioni

È accaduto intorno alle 2 questa di notte sulla Palermo-Mazara del Vallo all’altezza dello svincolo di Capaci. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 48 anni era in auto insieme alla famiglia, quando, per motivi ignoti, ha parcheggiato ed ha attraversato la carreggiata. In quel momento è sopraggiunta una vettura che nel tentativo di evitare il 48enne è finita contro il guard-rail, ma nonostante la disperata manovra lo ha travolto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove è ricoverato in gravi condizioni.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia stradale che stanno cercando ancora di comprendere cosa sia successo e perché l’uomo ha cercato di attraversare l’autostrada a quell’ora di notte.