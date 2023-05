Gravina (CT). A causa della pioggia l’auto si schianta su un palo e si cappotta: Rosalba muore a 36 anni

Un tragico incidente mortale si pare a causa del maltempo, ha causato la morta di una giovane donna di 36 anni

È accaduto intorno alle 14 di ieri domenica 21 maggio in via del carabiniere, a Gravina di Catania. La vittima è Rosalba Distefano di 36 anni che viveva con la famiglia a San Giovanni Galermo e lavorava in una nota pasticceria di Sant’Agata Li Battiati.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane era alla guida della sua Fiat Panda, quando, forse a causa della strada bagnata che ha reso viscido l’asfalto, ma la dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione pubblica. A causa del violentissimo impatto l’auto si è capottata.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto la ragazza dalle lamiere, consegnandola ai sanitari del 118, che nulla hanno potuto fare se non costarne il decesso.

Clelia Franceschino, amica, vicina di casa ed ex compagna di classe, la ricorda così: “Una ragazza semplice, che credeva nel bene, sempre gentile e disponibile con tutti. Ha avuto la fortuna di crescere nella positività e anche se adesso non c’è più, rimarrà comunque nei cuori di chi la conosceva”.