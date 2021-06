Grotte (AG). Il poeta Gero Miceli nel catalogo Mondadori “L’Arte in Quarantena” in collaborazione con TGCOM24

Il poeta e operatore culturale di Grotte (AG) Gero Miceli è stato selezionato per il prestigiosissimo catalogo “L’Arte in Quarantena”

La presentazione del catalogo d’arte Mondadori si terrà giovedì 17 giugno alle ore 15:00 presso l’Auditorium dell’Università IULM di Milano e la mostra delle opere si terrà dal 17 giugno al 2 luglio presso la storica Milano Art Gallery.

L’iniziativa editoriale è nata dalla collaborazione tra TGCOM24 e la Mondadori dopo il grande successo ndell’omonima rubrica televisiva: “Arte in Quarantena di Tgcom”. All’artista gli è stato conferito: l’Attestato di selezione, per aver arricchito con le sue opere il panorama artistico contemporaneo italiano, in un momento molto difficile per il mondo dell’arte, dopo anni di pandemia.

Il poeta Gero Miceli, da molti conosciuto anche come Calogero Miceli: è un apprezzato autore, ideatore, organizzatore d’importanti iniziative culturali; non ultimo l’evento internazionale: “Cento mila Poeti per il cambiamento“, in collaborazione con la Stanford University; è anche tra i più giovani candidati all’Ars nel 2012. Da sempre si è impegnato a volere una società giusta e onesta.



La commissione, dopo aver selezionato accuratamente, un testo inedito di Gero Miceli dal titolo: “ 27 Marzo, Quaresima di Grazia”, ha espresso la seguente motivazione: “ La spiritualità che traspare dai suoi lavori, la ricerca di Dio in un mondo dilaniato dalla pandemia, hanno colpito favorevolmente la Commissione”.

E ancora aggiunge la Commissione nella proclamazione: “ La speranza in un mondo nuovo rinvigorisce lo spettatore rendendolo partecipe della stessa emozione, perché dopo il buio poi c’è sempre un raggio di sole”.

Infine gli esaminatori concludono : “Siamo lieti che pubblichi con noi!”; conferendogli anche il diploma su pergamena: “ Per aver arricchito con le sue opere il panorama artistico contemporaneo italiano, in un momento difficile per il mondo dell’arte”. Dopo anni di pandemia, questo messaggio carico di positività, di rinascita, allieta i cuori di ogni uomo.

Ne “L’Arte in quarantena” vengono citate le firme di molti artisti; già noti o emergenti contemporanei, si mescolano a quelle di vere e proprie “star” del mondo della cultura e dello spettacolo come: Edoardo Bennato, Franco Battiato, Romina Power, Sylvester Stallone, Amanda Lear, Gina Lollobrigida, Johnny Depp, Federico Fellini e tanti altri, in un libro che vuole essere testimonianza del grande potere terapeutico dell’arte, tanto per chi la crea quanto per chi ne fruisce; dell’arte come mezzo per superare le avversità della vita.

Il volume ospita al suo interno le opere che hanno aiutato gli artisti a superare anche il duro periodo di isolamento dei mesi passati a causa della pandemia.

Danno anche il loro contributo al volume, specialisti del settore come la psicologa e scrittrice Maria Rita Parsi, il grande sociologo Francesco Alberoni e lo psichiatra ed opinionista Alessandro Meluzzi; accanto a professionisti del panorama culturale e artistico italiano, quali il curatore di mostre e grandi eventi: Salvo Nugnes ; la nota curatrice d’arte Flavia Sagnelli, il presidente del Vittoriale: Giordano Bruno Guerri, Josè Dalì (figlio di Salvador Dalì) e il direttore Paolo Liguori.

Valeria Tornambe’ nata a Sciacca il 27/07/1990 (AG); studentessa universitaria presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo; lavorato presso la Sicom di Sciacca e collaboratrice della testata giornalistica Fatti & Avvenimenti. Da sempre con una passione innata e sfrenata per la scrittura.

Scrivere fa bene all’anima, rilassa la mente, aiuta la memoria, mette in ordine i pensieri e fa bene all’umore. Infatti basta prendere in mano una penna e un foglio per far volare in alto la nostra anima, immergendoci dunque in un mondo idilliaco, “tutto nostro ” e interagendo con il nostro “io interiore” , vero e profondo. Scrivere è leggere in se stessi, libera l’anima ed è assolutamente gratis!

Del resto: che mondo sarebbe senza la scrittura? Un mondo assolutamente privo di sentimenti, di cultura e di amore. La scrittura ci rende essere speciali, unici e ci apre la porta verso la felicità.

Coniato il mio motto: “la scrittura è vita.”