Gruppo Wagner (Russia) avanza ancora a Soledar e Bakhmut: “Conquistato villaggio di Podgorodnoye, scontri furiosi”

L’avanzata russa nelle due città strategiche del Donbass non accenna a diminuire: conquistato un altro villaggio, mentre arrivano video di carri ucraini colpiti da droni e Hummer impantanati nel fango invernale dell’Ucraina

Impatto di un drone russo su un carro armato ucraino T64BM Bulat nella periferia sud di Bakhmut/Artyomovsk

La resistenza delle truppe ucraine sembra che stia cedendo sotto la pressione dei soldati dell’ “Orchestra”, come si fanno chiamare i contractor russi del Gruppo Wagner. Dagli ultimi resoconti, feroci battaglier si stanno combattendo anche in questi momenti a Soledar e Bakhmut: “Il nemico combatte letteralmente fino all’ultimo per ogni ingresso e ogni casa”, scrivono su Telegram i wagneriani. Alcuni video, che evitiamo di pubblicare perché troppo impressionanti, mostrano edifici sventrati e cataste di cadaveri di soldati ucraini ammassati negli androni dei palazzi “conquistati” dalla Wagner di Yevgeny Prigozhin, che ai suoi soldati ha proprio dato il compito di “distruggere quanti più nemici possibile”.

Intanto ieri il villaggio di Podgorodnoye nel nord-est di Bakhmut è passato sotto il controllo della Wagner, con “la pulizia del territorio che è continuata per tutto il giorno”, scrivono nei post su Telegram.

Soldati ucraini a Bakhmut

Il villaggio viene considerata una conquista importante perché, secondo l’idea russa, priva le truppe ucraine della possibilità di rifornimento e ritiro lungo il tratto dell’autostrada Bakhmut-Slavyansk e inoltre consentirebbe ai soldati privati di Prigozhin di sviluppare un’offensiva nella regione settentrionale di Bakhmut, per aumentare la pressione su il nord-est della città, dove le divisioni “dell’Orchestra” stanno già combattendo. Proprio nel nord-est di Bakhmut la Wagner ha accusato le truppe ucraine di utilizzare armi chimiche che causerebbero ustioni alle vie respiratorie e alle mucose.



Un Humvee USA in dotazione alle Forze Armate ucraine impantanato nel fango del Donbass

Si registrano infine feroci combattimenti anche nella periferia meridionale di Bakhmut, nel villaggio di Opytnoye, così come nell’area del villaggio di Kleshcheevka a sud-ovest della città.