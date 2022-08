Guardia giurata esplode colpi di pistola in strada e ferisce un bimbo di 3 anni dentro casa: è gravissimo

Un bambino di tre anni è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco mentre era dentro la sua casa. È ricoverato in gravissime condizioni

È accaduto intorno alle 23 di ieri sera lunedì 15 agosto nei pressi della discoteca Number One a Corte Franca piccolo Comune in provincia di Brescia. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri di Chiari, ad esplodere i colpi d’arma da fuoco in aria sarebbe stata una guardia giurata di 46 anni fuori servizio, che abita nei pressi del luogo dove si è consumato il gravissimo episodio.

Le indagini sono in corso e i militari della compagnia dell’Arma di Chiari, stanno cercando di ricostruire l’accaduto e sopratutto capire per quale motivo l’uomo abbia esploso alcuni colpi di pistola in aria dalla strada, uno dei quali avrebbe raggiunto in maniera accidentale il bambino.

Il colpo ha ferito il piccolo in modo grave che dopo essere stato ricoverato in ospedale è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata.

L’uomo è stato fermato e portato in caserma per essere interrogato, la sua posizione è al vaglio del pm che valuterà come procedere nei suoi confronti.