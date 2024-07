“Guerra fino a vittoria totale” Netanyahu spacca il Congresso Usa. Fuori in migliaia protestano al grido di “Free, free Palestine”

“Vittoria totale, Israele combatterà fino a quando non distruggeremo le capacità militari di Hamas e il suo dominio a Gaza e riporteremo a casa tutti i nostri ostaggi”

Queste le parole che il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha pronunciato nel suo quarto discorso davanti al Congresso americano. con decine di parlamentari democratici che hanno boicottato l’evento, tra cui la vice presidente Kamala Harriloro e l’ex speaker della Camera Nancy Pelosi. Nell’aula della Camera erano presenti ex ostaggi liberati e famiglie di ostaggi ancora nelle mani di Hamas. Netanyahu ha ribadito di essere pronto ad accettare un cessate il fuoco solo di fronte alla resa di Hamas e al rilascio di tutti gli ostaggi, aggiungendo che “America e Israele devono stare insieme”.

Fuori dal Campidoglio c’era il caos, la polizia, che ha usato spray al peperoncino, era impegnata a contenere le proteste di migliaia di persone che contestavano il premier israeliano intonando il coro “Free, free Palestine, Gli agenti che indossava maschere antigas, ha bloccato la folla per impedirle di avvicinarsi a Capitol Hill. “Una parte della folla tra la First Street e Constitution Avenue non ha obbedito al nostro ordine di allontanarsi”, si legge sull’account X della Capitol Police. I manifestanti che portavano cartelli con messaggi come “arrestare Netanyahu” e “porre fine a tutti gli aiuti degli Stati Uniti a Israele” si sono radunati vicino al Campidoglio prima di marciare verso l’edificio. Gli organizzatori hanno detto che avrebbero cercato di bloccare il percorso di Netanyahu verso l’edificio, ma la polizia l’ha impedito.

Netanyahu è stato applaudito dalla componente repubblicana del Congresso, al contrario molto più tiepida quella democratica. Quanto al futuro di Gaza, dovrà riunirsi con la Cisgiordania e dovrà esserci “un’amministrazione palestinese che non vuole distruggere Israele”, ha detto il premier israeliano, senza però fare cenni all’idea di uno Stato palestinese. Il premier israeliano ha ringraziato il presidente Joe Biden, che ha incontrato alla Casa Bianca. Grazie per i suoi “50 anni di amicizia” con Israele e per essersi dichiarato un “fiero sionista irlandese-americano”, ha detto.

Ringraziamenti anche all’ex presidente Donald Trump, che Netanyahu incontrerà invece oggi, per avere favorito gli Accordi di Abramo, riconosciuto la solidarietà israeliana sulle Alture del Golan e avere spostato l’ambasciata Usa a Gerusalemme. “America e Israele devono stare insieme. Quando stiamo insieme succede qualcosa di veramente semplice: noi vinciamo, loro perdono” e “noi vinceremo!“, ha detto Netanyahu, replicando le stesse parole pronunciate dallo stesso podio nel dicembre 1941 da Franklin Delano Roosevelt, dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbor. I

Netanyahu ha parlato anche dell’Iran, “bisogna impedire che ottenga un’arma nucleare con la quale distruggerebbe Israele e attaccherebbe le città americane, non solo proteggiamo noi stessi, ma proteggiamo anche voi”, ha detto ancora dedicando diversi passaggi del suo discorso alla minaccia costituita da Teheran per tutta la regione e per gli Stati Uniti. “I nostri nemici sono i vostri nemici” e “la nostra vittoria sarà la vostra vittoria”, ha concluso.