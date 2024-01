Guerra Israele – Hamas: l’Iran invia il cacciatorpediniere Alborz nel Mar Rosso in aiuto ai ribelli Houthi

La Marina iraniana ha inviato il cacciatorpediniere Alborz nel Mar Rosso che ha attraversato lo stretto di Bab-el-Mandeb ed è entrata nel tratto di mare dove da giorni i ribelli yemeniti Houthi attaccano le imbarcazioni commerciali dirette in Israele

Lo riporta l’agenzia iraniana Tasnim. La nave La guerra di Israele contro Hamas rischia sempre più di diventare un conflitto regionale e il Mar Rosso il nuovo campo di battaglia. Il cacciatorpediniere iraniano Alborz, dopo aver attraversato lo stretto di Bab-el-Mandeb, oggi è arrivato a destinazione, in mezzo alle tensioni, scatenate dai ripetuti attacchi contro le navi mercantili nel Mar Rosso da parte degli Houthi yemeniti sostenuti dall’Iran.

La mossa di Teheran è avvenuta in seguito alle minacce del Regno Unito di un’azione militare “diretta” contro gli Houthi dopo il loro ultimo attacco a una nave mercantile danese nel Mar Rosso di ieri. Il Mar Rosso è il luogo di transito di materie prime e forniture energetiche verso l’Europa e il Mediterraneo (Italia compresa: oltre il 50% dei traffici marittimi italiani passano da Suez), e le tensioni in quell’arera rappresentano motivo di instabilità, non solo politica ma anche commerciale.

Secondo Tasnim, un membro del consiglio politico del gruppo yemenita Muhammad Abd ul-Salam ha avuto oggi a Teheran dei colloqui con funzionari del ministero degli Esteri iraniano e con il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale Aliakbar Ahmadian.