Guerra Israele. Hezbollah: “Palestina non è Ucraina, se Usa intervengono diventano target legittimi”

“Se gli Stati Uniti intervengono direttamente tutte le posizioni nella regione diventeranno obiettivi legittimi dell’asse della resistenza e fronteggeranno i nostri attacchi”

Lo ha dichiarato, secondo quanto riferisce Times of Israel, un portavoce di Hezbollah, che ha avvertito gli Usa: “La Palestina non è l‘Ucraina“, minacciando attacchi alle posizioni americane in Medio Oriente se gli Stati Uniti, che stanno avvicinandole navi da guerra in Israele, dovessero intervenire nel conflitto contro Hamas.