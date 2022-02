Guerra Russia-Ucraina: Americani vogliono venderci il loro gas che all’Europa costerà il doppio di quello russo

Per Alberto Negri questa guerra tra la Russia e l’Ucraina avvantaggia solo gli americani che in questo modo ci venderanno il loro gas liquefatto che ha un costo di circa il doppio di quello russo

Sulla guerra tra Russia e Ucraina, Alberto Negri, nella puntata di ieri sera di Piazza Pulita su LA7, condotta da Corrado Formigli, spiega i motivi per i quali gli unici vincitori di questa guerra potrebbero essere gli americani: “Questo conflitto – dice Negri – mette ancora di più al tappeto l’Europa rispetto agli Stati Uniti, perché gli americani vogliono che paghiamo di più la sicurezza della NATO e perché vogliono venderci il loro gas”.



Gli americani dice Negri, vogliono due cose: sicurezza e gas. L’Europa per la sicurezza alla nato paga il 20% e dopo guerra questa percentuale dovrà salire, facendo scendere quella degli Usa. Sul fronte gas, invece gli Stati uniti sono produttori di gas, ma non per ragioni geografiche, essendo di mezzo l’oceano, non esiste un gasdotto, quindi per portare il gas in Europa, devono prima liquefarlo, caricarlo sulle navi e trasportarlo, con i pericoli connessi – nei porti attrezzati, quindi rigassificarlo e poi distribuirlo. Una procedura pericolosa e molto costosa che costa all’acquirente circa il doppio di quello russo che arriva con “tubo”. È quindi evidente che questa guerra agli americani fa comodo.