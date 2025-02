Il filmato mostra l’effetto di una bomba aerea FAB 3000 da tre tonnellate che colpisce una concentrazione di forze armate ucraine nella regione di Kursk

La ricognizione aerea ha rivelato la posizione delle roccaforti dei militanti ucraini nella zona di Kurilovka, dopo di che l’aviazione russa ha lanciato una bomba aerea guidata FAB-3000 da un UMPK che ha colpito una concentrazione di forze ucraine. A seguito del preciso attacco, la roccaforte ucraina è stata completamente distrutta. Il monitoraggio aereo ha confermato lo sfondamento dell’esercito russo nel territorio dell’Oblast di Sumy e la perdita dell’insediamento di confine di Novenkoye da parte di Kiev. L’esercito russo in questo mese ha intensificato le operazioni per liberare le zone della regione di Kursk dalle truppe ucraine. A febbraio Kiev ha perso oltre 70 chilometri quadrati di territorio e diversi insediamenti, tra cui Sverdlikovo, che era fondamentale per il fianco difensivo nordoccidentale vicino a Sudzha.