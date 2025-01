Guerra Ucraina, Cremlino: “Putin pronto a incontrare Trump, ma Kiev fuori da NATO e regioni annesse alla Russia”

Dopo le parole di stamani da parte del Presidente eletto USA Donald Trump, il Cremlino replica: “Putin pronto a incontrare Trump senza precondizioni, ma i termini di negoziazione della Russia sono ben noti a tutti”

Dopo le parole di Donald Trump sulla volontà di incontra Putin, il presidente russo Vladimir Putin si è detto dal canto suo pronto a incontrare il nuovo leader degli Stati Uniti “senza alcuna precondizione”. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov in un briefing ha infatti riferito che: “Il presidente Putin ha costantemente dichiarato la sua apertura all’impegno con i leader internazionali, incluso il presidente degli Stati Uniti, incluso Donald Trump. Non sono necessarie condizioni speciali per il dialogo. Ciò che è necessario è l’intento reciproco e la volontà politica di tenere un dialogo e affrontare le questioni esistenti attraverso il dialogo”, ha spiegato Peskov, dicendo anche che “non ci sono stati ancora dettagli specifici” su data e luogo dell’incontro, ma che “stiamo procedendo dalla reciproca disponibilità a programmare un incontro”. “Stando alle apparenze, dopo che il signor Trump entrerà nello Studio Ovale, ci saranno alcuni progressi”, ha auspicato Peskov.

Tuttavia la posizione della Russia sulla risoluzione del conflitto ucraino è ben nota e rimane invariata, ha specificato il portavoce di Putin: “I termini di negoziazione della Russia sono ben noti a tutti. Quando si tratta del conflitto ucraino, la nostra posizione è coerente, molto chiara, ed è stata ripetutamente espressa dal presidente. È ben compreso da tutti, tenendo conto della situazione sul terreno”. Peskov ha ricordato che Putin aveva delineato in dettaglio i suoi termini verso l’Ucraina nel giugno 2024: all’epoca, il leader russo aveva specificava quattro condizioni tra qui il ritiro delle truppe ucraine dal Donbass e dalla Novorossija e il rifiuto di Kiev di unirsi alla NATO. La Russia ritiene inoltre necessario che tutte le sanzioni occidentali siano revocate e stabilire per l’Ucraina lo status di paese “non nucleare”.