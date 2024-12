Guerra Ucraina. Donald Trump all’Eliseo da Macron incontra Zelensky: “Mondo sta diventando un po’ pazzo, ne parleremo” – VIDEO

Donald Trump accolto all’Eliseo da Macron in occasione della riapertura della cattedrale di Notre Dame. L’incontro triraterale con Zelensky rappresenta la sua prima visita all’estero da neoeletto presidente degli Stati Uniti

Con la “scusa” della riapertura della restaurata Notre Dame post-incendio, Donald Trump da neoeletto presidente USA atterra a Parigi e incontra Emmanuel Macron e Volodimyr Zelensky: “È un onore essere qui. Vediamo che il mondo sta diventando un po’ pazzo, ne parleremo”. Era prevedibile, se bene non annunciato, ma sta accandendo in questi minuti: al via l’incontro fra Trump, Macron e Zelensky all’Eliseo. Lo ha riferito BFMTV. I tre hanno brevemente posato per i fotografi, poi hanno cominciato il loro incontro. Alle 19:00 dovranno essere a Notre-Dame per l’inizio della cerimonia di riapertura della cattedrale.

Non è chiaro che tipo di decisioni possano uscire dal trilaterale, Macron e Zelensky sicuramente i più tesi: Trump ha ampiamente promesso ai contribuenti americani in campagna elettorale che avrebbe cessato gli aiuti militari ed economici statunitensi all’Ucraina, che ora teme di trovarsi da sola davanti all’Orso russo fuorioso e in piena economia di guerra. L’obiettivo di Macron pare invece chiaro: capire attraverso l’Ucraina che margini di trattative ha l’Europa “moderata filo-dem” con il Tycoon apertamente sbeffeggiato e sfidato durante la rovinosa era Biden.

Zelensky era ufficialmente arrivato a Parigi per la cerimonia di apertura della restaurata Cattedrale di Notre Dame, era ovviamente noto che alla cerimonia avrebbero partecipato anche molti leader mondiali, tra cui il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, ma l’incontro trilaterale non era stato annunciato ufficialmente.