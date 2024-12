Dopo le centinaia di video diffusi sui social dall’inizio della guerra di cittadini ucraini coscritti prelevati con la forza dagli ispettori militari nelle loro case, nei locali pubblici o per strada, dalla Polonia arriva una nuova notizia: i militari (coscritti) di Kiev disertano in massa e in alcuni periodi sono così numerosi da superare il dato dei morti e dei feriti, il che la dice lunga dato che la durata stimata di un soldato al fronte si aggira sulle poche settimane, qualche mese al massimo

Lo scrive oggi l’agenzia russa Tass, citando però la testata polacca Gazeta Wyborcza: l’Esercito ucraino (AFU) perde più uomini con la diserzione di quanti non ne perda sul campo di battaglia. Che ben pochi avessero voglia di combattere contro le truppe russe era ovvio per tutti, propagandisti NATO e Kiev a parte, ma stando alle dichiarazioni di un anonimo ufficiale ucraino: “in alcuni periodi, il numero di casi di AWOL (assenti senza permesso) in unità ha superato quello di coloro che sono stati uccisi e feriti”. Secondo l’ufficiale, solo il 10% di coloro che si rendono irreperbili poi torna alle loro unità attribuendo la colpa di questa situazione allo scarso addestramento forniti ai soldati mobilitati che sono schierati direttamente sulla linea di ingaggio in combattimento. Realisticamente comunque è difficile che la motivazione di un così alto numero di diserzioni sia limitato alla sola – gravissima – mancanza di addestramento: oggi stesso Ukraińska Pravda ha rivelato l’ennesimo scandalo nell’esercito ucraino, questa volta riguarda gli abusi sui soldati da parte dei comandanti della 211a Brigata, motivo per cui il ministro della Difesa ucraino, Rustem Umerov, ha ordinato un’indagine sull’unità. Secondo le accuse, gli ufficiali militari avrebbero picchiato e vessato i soldati in servizio sotto di loro anche al fine di estorcere denaro.

Il 29 ottobre scorso, il capo della Corte Suprema ucraina, Stanislav Kravchenko, ha dichiarato che c’è stata una significativa ondata di diserzioni e disobbedienza, arrivando a descrivere la situazione come “allarmante”. Secondo la parlamentare della Verkhovna Rada (parlamento ucraino) Anna Skorokhod, il numero di diserzioni nell’esercito ucraino supera i 100.000 casi, un dato altissimo, ma ancora basso rispetto a quello stimato dai media ucraini che arrivano a ipotizzare fino a 170mila diserzioni alla fine di ottobre. Alla fine di novembre, il presidente ucraino Zelensky ha anche firmato una legge che consente a chiunque avesse abbandonato o arbitrariamente lasciato le proprie posizioni per una sola volta di tornare volontariamente in servizio (evitando quindi la galera per diserzione). La legge stabilisce che durante la legge marziale, questi soldati disertori, se ritornassero volontariamente, avrebbero potuto continuare il loro servizio stipulando un nuovo contratto.