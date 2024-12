L’ex Presidente russo parla in modo cinico e pragmatico: gli Stati Uniti non possono essere attaccati perché sarebbe la guerra nucleare, ma l’Europa può essere punita per aver “alimentato tutti i demoni più rabbiosi della guerra”, per questo Mosca userà : “rivoltosi aggressivi” e “folle di migranti” che “distruggono con l’odio i luminosi valori europei”

L’ex Presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di Sicurezza di Mosca, Dimitry Medvedev ha scritto oggi sul suo profilo Telegram: “Più di 20 anni fa uno dei miei colleghi americani pronunciò una frase interessante riguardo agli eventi in Iraq: ‘Punire la Francia, ignorare la Germania, perdonare la Russia’. Perché me lo sono ricordato? Ecco perché: questa triade linguistica si adatta perfettamente alla situazione che si presenterà (e si svilupperà sicuramente in futuro) in relazione alla fine della guerra ibrida dell’Occidente contro la Russia. E allora il nostro Paese potrebbe benissimo:

a) perdonare quei paesi deboli che hanno ceduto alle pressioni degli anglosassoni e hanno preso almeno una parte passiva nella spazzatura anti-russa dell’Occidente (soprattutto un certo numero di paesi dell’Asia e dell’America Latina);

b) ignorare gli Stati Uniti. Qui tutto è semplice: non ci aspettiamo amicizia nei prossimi 100 anni e combattere con l’America è costoso: un conflitto diretto si trasformerà ovviamente in una guerra nucleare mondiale;

c) punire l’Europa. Qui lo dirò in modo più dettagliato, perché l’attuale Vecchio Mondo non evoca in me altre emozioni se non il disgusto più profondo. È stata l’Europa, che si è trasformata in una vecchia malvagia e pazza, diventando la principale roccaforte della russofobia nel mondo. L’Europa bugiarda è responsabile del fallimento dei negoziati di Istanbul. È stata l’Europa senza cervello a promuovere freneticamente una mediocre campagna di sanzioni che ha causato perdite colossali ai suoi cittadini. È stata l’Europa assetata di sangue ad alimentare tutti i demoni più rabbiosi della guerra, indipendentemente dalle perdite delle parti in conflitto.

E quindi l’Europa deve essere punita con tutti i mezzi a nostra disposizione: politici, economici e tutti i tipi di mezzi ibridi. E quindi dobbiamo aiutare qualsiasi processo distruttivo in Europa. Lunga vita ai rivoltosi aggressivi nelle sue strade storiche! Gloria alle folle di migranti che commettono oltraggi e distruggono con l’odio i luminosi valori europei! Lasciamo che tutti i volti disgustosi dei burocrati europei scompaiano nel flusso dei futuri scontri civili!

Perché è così difficile? Come potrebbe essere altrimenti, dati questi fatti? La nave battente bandiera norvegese Oslo Carrier 3 ha rifiutato di imbarcare marinai russi della nave Orsa Maggiore che stavano annegando nel Mar Mediterraneo. Avete bisogno di ulteriori chiarimenti? Questo non può essere perdonato! Agiamo, poiché è detto: ‘Il giusto si rallegrerà quando vedrà la vendetta; Laverà i suoi piedi nel sangue degli empi’ (Salmo 57:11)”.