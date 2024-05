Guerra Ucraina. Mosca emette mandato di cattura per Zelensky: “Inserito nella lista dei ricercati”

Aperto un procedimento penale nei confronti del leader ucraino “per aver violato il codice penale russo”, ma le accuse non sono state rese note

Un mandato di arresto è stato emesso dal Ministero degli Interni della Russia contro il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riferisce la Tass, aggiungendo che nei suoi confronti è stato aperto un procedimento penale.

L’agenzia russa specifica inoltre che un avviso di ricerca è apparso nel database della polizia russa, diffondendo anche la data di nascita: “25 gennaio 1978”. Secondo tale avviso, Zelensky è ricercato per aver violato “un articolo del codice penale russo”, che però non è stato reso noto. Non sono quindi note le accuse a carico del leader ucraino.