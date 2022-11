Guerra Ucraina. Si alza la tensione con Bielorussia: “Interecettato drone ucraino al confine bielorusso”

Le autorità bielorusse hanno riferito che dall’analisi della scheda di memoria del drone è confermato che “è stato lanciato dal territorio ucraino”

Si alza la tensione al confine tra Ucraina e Bielorussia. La nazione guidata dal Presidente Lukashenko ed alleata di ferro di Mosca ha dichiarato più volte di non voler entrare in conflitto diretto con l’Ucraina, ma ha anche precisato che non avrebbe tollerato atti ostili da parte ucraina. L’agenzia di stampa russa Tass riferisce oggi che le guardie di frontiera bielorusse hanno intercettato un veicolo aereo senza pilota (UAV), ossia un drone da guerra, ucraino che sarebbe utilizzato per l’esercitazione nel lancio di esplosivi.

Il Comitato della Guardia di Frontiera della Repubblica Bielorussa ha scritto in una nota che: “l’incidente è avvenuto nel distretto di Gomel, a un chilometro dal confine bielorusso-ucraino, il 2 novembre.

È stato stabilito che le unità militari ucraine hanno utilizzato il quadrirotore al confine con la Repubblica di Bielorussia. I dati fotografici e video scoperti suggeriscono che il drone era dotato di un sistema di visione a infrarossi ed è stato utilizzato per esercitarsi nel trasferimento e nel lancio di esplosivi e anche per condurre ricognizioni e ispezionare le strutture tecniche di protezione delle frontiere sul territorio della Repubblica di Bielorussia“, ha affermato il comitato.

Il drone che volava dal territorio ucraino verso la Bielorussia è stato avvistato da una squadra di guardie di frontiera bielorusse in servizio ed è stato “messo a terra con la forza” e la successiva analisi della scheda di memoria del drone “ha confermato il fatto che è stato lanciato dal territorio ucraino”, scrive la Tass.