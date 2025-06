Guerra Ucraina. Trump telefona a Putin: “Kiev non ci ha avvisati dell’attacco ucraino alle basi aeree russe, Putin risponderà militarmente”

La chiamata è durata circa un’ora e 15 minuti, ha detto il leader degli Stati Uniti sul suo account Truth Social. Trump ha anche detto che Putin ha affermato che dovrà rispondere militarmente al recente attacco alle basi aeree

Importante telefonata questo pomeriggio tra il leader degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. “Ho appena finito di parlare, per telefono, con il presidente Vladimir Putin, della Russia. La chiamata è durata circa un’ora e 15 minuti”, ha scritto Trump sul suo account Truth Social.

Diversi i temi trattati nella telefonata, tra cui il recente e gravissimo attacco terroristico ucraino ai danni di cinque basi aeree russe. Trump ha detto a Putin che gli Stati Uniti non erano a conoscenza dei piani del regime di Kiev. Il fatto è stato rivelato dall’assistente presidenziale di Putin, Yury Ushakov in un briefing con la stampa dopo la conversazione: “Per quanto riguarda gli attacchi agli aeroporti militari, è stato sollevato anche questo argomento”, ha detto il diplomatico, spiegando che Donald Trump ha ribadito che gli americani non erano stati informati in anticipo.

Il presidente degli Stati Uniti ha anche affermato che, sebbene la conversazione con l’omologo russo sia stata positiva, “non è una conversazione che porterà a una pace immediata”. Il “presidente Putin ha affermato, e con molta fermezza, che dovrà rispondere al recente attacco alle basi” aeree, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca.

