Guerra Ucraina. Zelensky ammette a Le Parisien: “Non abbiamo la forza militare per riconquistare Crimea e Donbass”

L’Ucraina attualmente non ha forze sufficienti per riconquistare il Donbass e la Crimea con mezzi militari, pertanto può sperare solo nella diplomazia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Le Parisien, rispodendo alla domanda sulla possibilità di rinunciare ai territori – ormai controllati dalle truppe russe: “Non possiamo abbandonare i nostri territori. È la Costituzione ucraina che la proibisce. Di fatto, questi territori sono ora controllati dai russi. Non abbiamo la forza di recuperarli. Possiamo solo fare affidamento sulla pressione diplomatica della comunità internazionale per costringere Putin a mettersi al tavolo dei negoziati. Sono stupito: perché l’Occidente, che ci sostiene, sta portando con sé le pinzette? Perché, fin dall’inizio della guerra, non eravamo massicciamente armati? Il mio discorso può sembrare insolente. Ma ho l’impressione che tutti siano terrorizzati dalla Russia di Putin”.

Parole lapidarie quelle del leader ucraino che rispecchiano la situazione sul campo data nei giorni scorsi dal Ministro della Difesa russo Belousov alla riunione del consiglio della Difesa: Le Forze armate ucraine controllano meno dell’1% del territorio di Lugansk e il 25-30% del territorio delle regioni di Donetsk, Zaporozhye e Kherson; la Crimea è da decenni sotto il totale controllo russo. Inoltre le Forze armate russe mantengono saldamente l’iniziativa strategica lungo l’intera linea di contatto tra i due eserciti e l’avanzata giornaliera media delle truppe di Mosca ha subito un’accelerazione significativa in questi mesi, arrivando a circa 30 chilometri quadrati al giorno. Cifre che significano in soldoni che oltre il 20% del territorio ucraino è perso o ha ormai il destino segnato (continuando su questi ritmi), parliamo di un territorio grande oltre 130mila km², praticamente l’estensione di tutta la Grecia, ben più grande dell’intera Bulgaria. Praticamente Mosca sta attuando la stessa pretesa che venne data sotto forma di accordo a giugno scorso, quando Vladimir Putin si disse pronto a fermare i combattimenti e ad avviare i negoziati per porre fine alla guerra se l’Ucraina avesse ritirato l’esercito dalle quattro regioni parzialmente controllate da Mosca dal febbraio 2022.

Dunque per Zelensky l’unica speranza è strappare il meno punitivo degli accordi al tavolo delle trattative (tavolo che bisognerà capire se potrà ancora essere aperto dopo la morte del generale Kirillov), per questo resta convinto che sia necessario ad ogni costo mantenere le proprie truppe nel territorio russo di Kursk, per avere una qualche merce di scambio al negoziato. Peccato però che questa strategia tenga impegnate le migliori unità dell’AFU nella strenua difesa della porzione occupata nell’oblast di Kursk (ormai riconquistata dai russi per oltre il 50%), a prezzo di gravi perdite e dell’avanzata russa in territorio ucraino che, come detto, ha preso ormai foga.

Proprio sulle trattative con la Russia di Putin, Zelensky ha detto al giornale francese: “Trump sa che non intendo affrettare soluzioni sulla pelle dell’Ucraina, che lotta da tempo per la sua sovranità, senza curarsi di quanti presidenti o primi ministri vogliano annunciare la fine della guerra, la resa o la rinuncia alla nostra indipendenza.Non mi considero in una situazione debole, ma non siamo nemmeno in una posizione di forza. Siamo nella Nato? – Non lo sappiamo. Faremo parte dell’Unione europea? Sì, in futuro, ma quando? Sedersi al tavolo con Putin in queste condizioni sarebbe come dargli il diritto di decidere tutto nella nostra parte di mondo. Dobbiamo prima stabilire un modello, un piano d’azione o un piano di pace, chiamalo come vuoi. Allora possiamo sottoporlo a Putin o, più in generale, ai russi. Ma insisto: nessun leader al mondo ha il diritto di tenere colloqui con Putin senza l’Ucraina. Non abbiamo mai delegato questo mandato a nessuno. Noi siamo le vittime. Sarebbe ingiusto se tutti iniziassero a dire come un paese dovrebbe vivere”.

Ma nell’intervista a Le Parisienne, Zelensky dice qualcosa di ben più preoccupanti quando gli si chiede se la minaccia nucleare russa sia credibile: “Solo gli sciocchi non hanno paura delle armi. – dice il presidente ucraino – Vladimir Putin ha perso la testa e i suoi attacchi missilistici lo dimostrano. Le sue minacce dovrebbero essere spaventose per il mondo intero. Stiamo parlando di una guerra nucleare. Tutte le possibili sanzioni dovrebbero essere prese per impedire a qualsiasi leader di pensarle, Putin come chiunque altro. Purtroppo, non vediamo abbastanza reazioni ferme”. Parole chiare e agghiancianti se viste dalla prospettiva europea del conflitto.