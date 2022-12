Ha un malore improvviso, al pronto soccorso la dimettono due volte: mamma 37enne muore a casa. Disposta autopsia

Aveva forti dolori al braccio sinistro e al torace ma al pronto soccorso la mandano due volte a casa dopo una flebo con ansiolitici: muore madre di due figlioletti

Il decesso è avvenuto probabilmente nella notte tra martedì e mercoledì scorso in appartamento del quartiere Cittadellamattina a Mantova. La vittima è Paula Almeida, di origine brasiliana e madre di due figli, da tempo residente a Mantova, trovata morta dal marito nel letto di casa a soli 37 anni, dopo essersi sottoposta a due visite al Pronto soccorso dell’ospedale di Mantova nel giro di 36 ore.

L’ipotesi privilegiata dalla Procura sul decesso della 37enne, che ha disposto l’autopsia è quella di un un improvviso malore. L’ipotesi si basa sulla certezza che la donna nel giro di 36 ore si è recata due volte in pronto soccorso. Una prima volta nella giornata di lunedì e dopo essere stata visitata è stata dimessa in codice verde. La seconda volta invece è arrivata in pronto soccorso la notte tra martedì e mercoledì in ambulanza: lamentava forti dolori al braccio sinistro e al torace. Non bisogna essere un medico per sapere che questi spesso sono sintomi di un infarto, ma la 37enne sarebbe stata sottoposta ad alcune visite e le sarebbe stata applicata una flebo con ansiolitici, dal momento che si stava mostrando particolarmente tesa. Dopo poco però la donna, come confermato dal personale ospedaliero, avrebbe lasciato il pronto soccorso spontaneamente per fare ritorno nella sua abitazione. Qui si sarebbe messa a letto e un paio d’ore dopo è deceduta. Quando il marito si è reso conto della morte della 37enne, ha dato l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e due Volanti, ma per la donna ormai non c’era più nulla da fare.

La Procura per chiarire quanto accaduto ha disposto l’autopsia gli agenti hanno sequestrato gli incartamenti che sono sui tavoli della Questura. La famiglia della 37enne si è inoltre affidata ad un legale ed è assistita dall’associazione Piccolo Brasile, nata a Mantova alcuni anni fa. Obiettivo dei famigliari di Paula Almeida è stabilire se, dopo il malore fatale e le due visite al pronto soccorso nel giro di una giornata e mezza, vi siano eventuali responsabilità ascrivibili a terzi.