Ha un malore improvviso, ma al PTA di Pachino non c’è un medico: 38enne muore per infarto

Un agricoltore di 38 anni è morto improvvisamente a causa di un attacco cardiaco. Nel presidio sanitario d’emergenza di Pachino dove si era recato non c’era neppure un medico in servizio

La vittima è Sebastiano Morana, agricoltore di 38 anni di Pachino, in provincia di Siracusa. L’uomo tre giorni fa è stato colto da un malore improvviso ed è stato subito accompagnato al pta di Pachino dove però in quel momento, non c’erano medici in servizio. Per l’uomo è stato quindi richiesto l’intervento dell’elisoccorso che dopo l’arrivo, lo ha trasportato in una struttura sanitaria attrezzata, purtroppo però per il 38enne era tardi ed è morto per un infarto.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Pachino che dovranno accertare eventuali responsabilità nella gestione dei soccorsi. Proprio di recente il sindaco di Pachino Carmela Petralito aveva incontrato i vertici dell’azienda sanitaria di Siracusa per chiedere interventi per garantire la presenza di medici nel presidio sanitario.

Dopo la tragedia il primo cittadino ha commentato: “Il mio personale cordoglio e di tutta la comunità pachinese giunga alla famiglia di Sebastiano Morana. È il momento di stringerci tutti attorno ai familiari di questo giovane padre e di continuare a pretendere con sempre maggiore forza il rispetto del diritto alla vita di tutti noi. Non abbasseremo mai il livello del nostro impegno per una sanità dignitosa nella zona sud”.