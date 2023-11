Hamas: “ Il nostro obiettivo è guerra permanente con Israele”

“L’obiettivo di Hamas non è governare Gaza. Questa battaglia non è scoppiata perché volevamo carburante o manodopera. Miriamo a ribaltare completamente la situazione. Siamo riusciti a rimettere sul tavolo la questione palestinese, e ora nessuno nella regione è più tranquillo”

Lo ha detto, in un colloquio con il New York Times dal Qatar, Khalil al-Hayya, dirigente di spicco di Hamas. “Spero che lo stato di guerra con Israele diventi permanente su tutti i confini e che il mondo arabo sia al nostro fianco”, ha aggiunto Taher El-Nounou, consulente per i media di Hamas.