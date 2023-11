Hamas: Kfir (10 mesi), Ariel (4 anni) e loro madre Shiri, morti a causa di “precedenti bombardamenti sionisti”

Il piccolo Kfir Bibas di 10 mesi, il fratellino Ariel di 4 anni e loro madre Shiri, ostaggi israeliani nelle mani di Hamas, al centro delle trattative di queste ore, sarebbero morti durante un bombardamento delle forze israeliane a Gaza

La notizia è stata data dalle Brigate al Qassam, braccio armato di Hamas, che ha annunciato la morte dei tre ostaggi della famiglia argentino-israeliana Bibas – Kfir, dieci mesi; suo fratello Ariel, 4 anni e la madre Shiri Silverman – a causa di “precedenti bombardamenti” dell’esercito israeliano su Gaza. “Tre sionisti detenuti sono morti a causa dei precedenti bombardamenti sionisti sulla Striscia di Gaza”, si legge in una nota delle Brigate.

L’esercito israeliano (Idf) sta controllando la fondatezza delle affermazioni di Hamas secondo cui il baby ostaggio Kfif Bibas, di appena 10 mesi, sarebbe morto insieme alla madre e al fratellino Ariel di 4 anni nei raid di Tel Aviv sulla Striscia di Gaza. Lo riporta la Bbc. In un comunicato, l’Idf afferma di aver parlato con la famiglia Bibas e di essere al suo fianco in “questo momento difficile”. L’Idf, prosegue la nota, considera “Hamas interamente responsabile della sicurezza di tutti gli ostaggi nella Striscia di Gaza. Le azioni di Hamas continuano a mettere in pericolo gli ostaggi, tra cui nove bambini”. Il portavoce militare Daniel Hagari ha aggiunto che “Hamas continua a comportarsi in maniera crudele e inumana”.